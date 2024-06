Euro 2024 − Inter edition: promossi e bocciati della 1ª giornata

La prima giornata di Euro 2024 si è conclusa nella giornata di ieri, con l’ultimo dell’Inter in campo, Hakan Calhanoglu. Oggi al via la seconda. Ma prima i promossi e i bocciati del primo turno.

PANORAMICA – Euro 2024 non si ferma, dopo la prima giornata, già oggi parte la seconda con ben tre partite in programma: due del gruppo A (Germania-Ungheria e Scozia-Svizzera) e una del gruppo B (Albania-Croazia). Domani tocca nuovamente all’Italia di Luciano Spalletti, che dovrà vedersela contro la Spagna. Facendo però un passo indietro alla prima giornata, si può buttare un occhio sui giocatori dell’Inter impegnati. In questo torneo, la Beneamata domina per giocatori rappresentati: 13 come il Manchester City. Durante la prima giornata, sono scesi tutti in campo, fatta eccezione per Benjamin Pavard in Austria-Francia 0-1. I restanti 12 hanno trovato minutaggio: chi dall’inizio e chi in corso d’opera.

MINUTAGGIO INTER – Quasi tutti i giocatori dell’Inter impegnati a Euro 2024 hanno giocato dall’inizio le rispettive partite d’esordio. Ben sette su 12 hanno giocato tutta la partita: gli italiani Bastoni e Frattesi, il francese Thuram, gli olandesi Dumfries e de Vrij, l’albanese Asllani e lo svizzero Sommer. Tanto minutaggio anche per Barella, in campo 92’ e poi sostituito da Folorunsho; 83’ per Dimarco, il quale ha lasciato il posto al compagno Darmian; 92’ anche per Calhanoglu. Infine, per Arnautovic quasi 40’ di partita, con l’ingresso in campo al 59’.

Euro 2024 − Inter edition, promossi e bocciati 1ª giornata: gara per gara

PROMOSSI − Qui spiccano Nicolò Barella e Alessandro Bastoni, che hanno iniziato benissimo Euro 2024. Il centrocampista, rientrato dopo due settimane di stop, ha trascinato l’Italia nella rimonta contro l’Albania. Prestazione super e gol bellissimo: decisivo! Il difensore, invece, ha dato al via alla risalita azzurra, grazie al preciso colpo di testa dell’1-1. Sul gol albanese, è più un errore di Dimarco che suo. Gara di sostanza e di autorità di Stefan de Vrij, titolare in Polonia-Olanda al fianco di van Dijk. La coppia funziona bene e il giocatore dell’Inter si fa apprezzare. Nonostante la sconfitta, Kristjan Asllani ha giocato una buona partita. Nel finale, trova un grandissimo lancio di sinistro verso Manaj, che sfiora il clamoroso pareggio. Novanta minuti per Yann Sommer, che difende i pali della Svizzera contro l’Ungheria. Il portiere dell’Inter dà sicurezza al reparto e sul gol di Varga non può fare nulla. Infine, prova sufficiente anche per Hakan Calhanoglu in Turchia-Georgia e Marcus Thuram in Austria-Francia. Quest’ultimo, nonostante la scarsa precisione sottoporta come tutti i suoi compagni di reparto, ha aiutato tantissimo la sua Francia in fase di ripiegamento.

BOCCIATI − Tra i bocciati Federico Dimarco e Davide Frattesi. Il primo esordisce ad Euro 2024 con una cappellata clamorosa, sbagliando la rimessa laterale e regalando dopo 30” il vantaggio agli avversari. Poi cresce col passare della partita, ma la macchia resta. Il centrocampista non riesce quasi mai a trovare la posizione corretta, tanto da non essere pericoloso e incisivo come invece gli era riuscito alcuni giorni prima in amichevole con la Bosnia. Molto richiamato dallo stesso Spalletti. Male anche Marko Arnautovic. L’attaccante dell’Inter entra al 59′ di Austria-Francia, ma non riesce ad aiutare i suoi. Si fa vedere poco ed è anticipato molto spesso da Upamecano. Condizione non brillante. Non perfetto neanche Denzel Dumfries. Sul gol della Polonia perde la marcatura di Buksa, poi cresce, ma l’Olanda la ribalta non sicuramente grazie a lui.

*Per Matteo Darmian appena 10’