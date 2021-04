Euro 2020 rivedrà finalmente il ritorno dei tifosi allo stadio anche in Italia. Dopo le dichiarazioni di Gravina (vedi articolo), arriva anche la risposta del Governo sulla possibilità di poter ospitare il pubblico allo stadio Olimpico di Roma

VIA LIBERA – Euro 2020 si avvicina e la UEFA ha fretta di sapere se anche lo stadio Olimpico di Roma sarà in grado di ospitare i tifosi nella misura richiesta, vale a dire il 25% della capienza. Gabriele Gravina ha finalmente la risposta: il Governo ha dato il suo ok con una lettera del sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali al presidente della FIGC. Dunque le quattro sfide in programma a Roma avverranno alla presenza dei tifosi nella misura di almeno il 25% della capienza.