Esposito, un sogno da conquistare! L’Inter resta in attesa

Pio Esposito resta nel mirino dell’Inter. L’attaccante nerazzurro sta trascinando lo Spezia. Adesso gli ultimi mesi in Serie B, poi il ritorno a Milano agli ordini di Simone Inzaghi.

LAVORO – Con un reparto d’attacco al limite, l’Inter guarda con attenzione al mercato estivo e allo stesso tempo ai prestiti in giro per l’Italia. Uno dei nomi che resta sempre in orbita Inter e cerchiato in rosso è quello di Francesco Pio Esposito. L’attaccante classe 2005 sta trascinando a suon di gol e assiste lo Spezia che si gioca la promozione diretta in Serie A. Un palcoscenico perfetto, per continuare la crescita sotto lo sguardo attento della dirigenza nerazzurra. Sicuramente Pio Esposito, così come qualche altro big del settore giovanile, non andranno a giocare in C con la nuova Inter U23.

Esposito, rientro a Milano previsto in estate! La situazione

FUTURO – Se la Serie C è un’opzione non percorribile, sull’attaccante di origini stabiese c’è l’interesse di alcuni club di Serie A, tra cui anche il Torino. Nel mercato invernale i granata si erano fatti sotto con un primo contatto con l’Inter. I nerazzurri però hanno preferito non approfondire i discorsi così da far continuare Esposito senza troppe pressioni. Discorso diverso invece in estate, con l’attaccante che rientrerà dallo Spezia e si giocherà le ultime chance al Mondiale per Club negli States. Dal primo luglio invece, si vedrà cosa fare ed eventualmente si inizieranno a stringere i primi rapporti.