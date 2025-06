Esposito: «Qui con Pio emozione! Futuro? Inter squadra dei miei sogni»

Sebastiano Esposito parla ai giornalisti dall’Atrium Health Performance Park di Charlotte. Le sue parole alla vigilia di Inter-Fluminense.

TEMPERATURE – Sebastiano Esposito, così come Luis Henrique, ha parlato dal ritiro di Charlotte. Le sue parole sul meteo: «A Seattle faceva più fresco, ma ci dobbiamo abituare e non pensarci, come dice il Mister. Dobbiamo concentrarci solo sulla partita di domani per fare bene, perché per noi è una gara molto importante».

SOGNO – Così Seba Esposito sull’opportunità di giocare insieme al fratello Francesco Pio: «Forse non ci stiamo ancora rendendo conto di quello che stiamo vivendo, come ha già detto lui nell’ultima conferenza, ce la ricorderemo e ne riparleremo tra qualche anno. Essere in camere insieme e vederlo felice è un’emozione bellissima. Ha fatto una partita mostruosa, ma deve continuare così, il calcio è veloce e ci si dimentica in fretta. A livello personale però è bellissimo, non ce l’aspettavamo ed essere qui è un sogno».

CAMPIONI – Esposito ovviamente cita i grandi giocatori che condividono lo spogliatoio con lui: «Qui ci sono dei campioni, per noi è un sogno. Vestire questa maglia è un onore, giochiamo con dei campioni: Lautaro, Thuram… non voglio fare altri nomi perché farei dei torti agli altri».

FINO IN FONDO – Esposito vuole arrivare fino in fondo: «Speriamo di tornare il più tardi possibile: per noi è molto importante passare il turno, si tratta di una competizione mondiale».

FUTURO – Poi l’attaccante di Castellamare non pensa al domani: «Io sono qui e penso a fare bene con la mia squadra d’appartenenza, che è anche la squadra dei miei sogni. Più avanti vedremo cosa accadrà».

BELLISSIMO – Infine, Esposito chiosa così sul torneo: «Essere in questo torneo è bellissimo, giochiamo contro squadre di altri continenti e che praticano tipi di calcio diverso. Per me è una nuova esperienza ed è veramente bellissima».