Esposito: “Mi piacerebbe assomigliare a Milito. Inter, ecco il mio undici”

Sebastiano Esposito è la risposta al quiz lanciato dall’Inter attraverso i social. Il calciatore ha risposto ad alcune semplici domande riportate nel sito ufficiale del club. Da Diego Milito al compagno di spogliatoio Borja Valero, e poi l’undici nerazzurro preferito dal giovane attaccante cresciuto nel settore giovanile.

CURIOSITÀ – Sebastiano Esposito spegnerà 18 candeline il prossimo 2 luglio, ma all’Inter ha già lasciato il segno realizzando 1 gol (e un rigore procurato) e totalizzando ben 11 presenze in prima squadra, nonostante la sua giovane età. Altre curiosità riguardo il giovane attaccante: “Il suo primo gol in nerazzurro di Sebastiano Esposito è arrivato contro un portiere cresciuto, proprio come lui, nel Settore Giovanile dell’Inter: Ionut Radu. La storia di quel rigore è nota, con Romelu Lukaku che concede l’esecuzione al giovane centravanti. Al termine del match (vinto dall’Inter per 4-0) Esposito è corso ad abbracciare la sua mamma, Flavia, a bordocampo. Un mix di lacrime e gioia indimenticabili per tutta la famiglia Esposito”.

IDOLO – Sebastiano Esposito parla del suo idolo Diego Milito: «Mi piacerebbe assomigliare a lui: un centravanti completo, fortissimo» (qui l’articolo completo al completo nel corso di #TogetherAsATeam).

UNDICI PREFERITO – Ecco l’undici nerazzurro preferito da Sebastiano Esposito, con un solo dubbio in difesa: «Handanovic in porta; Maicon, Samuel o de Vrij, Materazzi, Zanetti in difesa; Stankovic e Brozovic a centrocampo; attacco a quattro con Milito, Ronaldo, Lautaro e Lukaku» (qui le sue dichiarazioni).

COMPAGNO DI SPOGLIATOIO – Esposito conclude parlando di Borja Valero, compagno di spogliatoio: «Ogni tanto capita che invado il suo spazio, anche quello mi manca, come i suoi consigli e le sue giocate in campo».

Fonte: Inter.it