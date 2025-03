Esposito: «Io e Pio all’Inter? Ad oggi un sogno, mercato difficile»

Esposito risponde così alla domanda su un’eventuale presenza sia sua che del fratello Francesco Pio all’Inter. Il ragazzo ha parlato al termine della partita persa dall’Italia U21 contro l’Olanda a Venezia.

FARE STRADA – Sebastiano Esposito dopo Italia-Olanda U21 su Rai Due: «Bella Italia, ma il risultato conta più della prestazione. Un episodio ci ha condannato. Noi grandi lo sappiamo e lo dobbiamo far capire anche a chi ha meno esperienza. Nelle prossime gare bisogna fare meglio. Gli Esposito in Nazionale? Facciamo del nostro meglio per giocare in nazionale. Siamo contenti di aver raggiunto ottimi livelli, ma ancora dobbiamo fare tanta strada, sono orgogliosi i nostri genitori».

SOGNO – Allo stesso tempo, Esposito ha risposto in questo modo alla domanda su un possibile futuro all’Inter sia suo che del fratello Francesco Pio. Ovviamente, il ragazzo sta con i piedi per terra e ha risposto in questo modo: «Presto, sapete meglio di me che il mercato per i giovani è difficile, ad oggi è solo un sogno». Sebastiano Esposito è un giocatore dell’Empoli, anche se l’Inter ne mantiene ancora la proprietà. In questa stagione ha raggiunto doppia cifra con la maglia dei toscani. Quanto a Francesco Pio, sta trascinando lo Spezia verso la promozione diretta in Serie A.