Esposito, interesse del Cagliari! Ma serve superare un ostacolo – SI

L’Inter ha dato la luce verde al trasferimento di Sebastiano Esposito verso Cagliari. I nerazzurri però, ha spiegato Alfredo Pedullà a Sportitalia, lo vogliono cedere a una singola condizione.

OSTACOLO – L’Inter ha le idee chiare sul futuro di Sebastiano Esposito. L’attaccante classe 2002 è in uscita e il club nerazzurro ha aperto al trasferimento al Cagliari, ma solo a precise condizioni: prestito sì, ma con obbligo di riscatto e non con il semplice diritto. È questo il nodo che le due società stanno cercando di sciogliere nelle ultime ore. Questo quanto spiegato da Alfredo Pedullà nel corso del suo intervento su Sportitalia.

Esposito, cessione possibile! Interesse vivo dal Cagliari –

INTERESSE – Il Cagliari resta fortemente interessato al talento cresciuto nel vivaio interista, già seguito anche in passato, ma per chiudere l’operazione dovrà accettare la formula imposta da Marotta e Ausilio. Se si arriverà a un’intesa sull’obbligo di riscatto, allora l’affare potrà andare in porto nei prossimi giorni.