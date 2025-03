Esposito-Inter, rinnovo. Europei o Mondiale per club? Priorità! – TS

Esposito ha rinnovato con l’Inter. Ieri, il ragazzo del 2005 si è recato in sede per mettere nero su bianco il tutto. E in estate la doppia opzione tra Europei e Mondiale per Club. La decisione è comunque già nell’aria.

BLINDATO – Francesco Pio Esposito, presente e soprattutto futuro dell’Inter. Ieri il baby attaccante del 2005, capocannoniere della Serie B con 14 centri stagionali, si è recato in sede a Milano, insieme al padre e all’agente Mario Giuffredi, per firmare il suo rinnovo di contratto fino al 2030. Quanto all’ingaggio, dovrebbe superare il milione di euro. In questo modo, l’Inter ha deciso di blindare il promettente centravanti, finito anche nel mirino di Manchester United e Borussia Dortmund. Esposito finirà la stagione allo Spezia, che sta trascinando a suon di gol verso la promozione diretta in Serie A. Mentre a giugno si deciderà su una doppia opzione: o andare agli Europei con l’Italia Under 21 di Nicolato oppure aggregarsi alla Prima squadra dell’Inter per il Mondiale per Club. Ma la scelta sembra già essere stata presa.

Esposito andrà agli Europei con l’Italia U21 e poi l’Inter deciderà il suo futuro

FUTURO – Beppe Marotta non si metterà contro la Figc e dunque darà il suo nulla osta per dare a Esposito la priorità di giocare l’Europeo in Slovacchia, che si terrà dall’11 al 28 giugno. Una volta rientrato a Milano, Simone Inzaghi deciderà se tenerlo all’Inter come pedina per l’attacco della prossima stagione o se il ragazzo verrà ceduto in prestito in una squadra di Serie A. In tal senso sarebbero già arrivate 3-4 richieste da parte di squadre della massima serie per averlo a titolo temporaneo.

Fonte: Tuttosport – Nicolò Schira