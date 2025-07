Esposito, inizia a farsi la fila: oltre a Fiorentina e Parma un altro club – SI

Per Sebastiano Esposito, che uscirà dall’Inter, inizia a farsi la fila. Oltre alla Fiorentina, che appare comunque in vantaggio, c’è il Parma ma anche un altro club di Serie A.

AVANCES – Sebastiano Esposito, dopo aver giocato l’ultima stagione in prestito all’Empoli non riuscendo a centrare la salvezza, ha giocato nell’ultimo mese negli Stati Uniti con la maglia dell’Inter. Il centravanti del 2002, insieme al fratello Francesco Pio, ha preso parte al Mondiale per Club, giocando anche da titolare diverse partite, tra cui la prima contro il Monterrey e la seconda contro gli Urawa Reds. Nonostante l’ottima impressione, il giocatore di Castellamare lascerà comunque l’Inter prima della fine della sessione estiva di calciomercato. Rimarrà solamente un Esposito in rosa, ossia Francesco Pio. Per Sebastiano, le avances non mancano. Oltre al Parma, in un affare slegato da Bonny, c’è da registrare il forte interesse della Fiorentina e quello ultimo del Cagliari.

LA SQUADRA PIÙ INTERESSATA – Come riferisce Alfredo Pedullà di Sportitalia, nessuna squadra ha ancora affondato con l’Inter ma si tratta di sondaggi per abbozzare magari nelle prossime settimane una vera e propria trattativa. La Fiorentina, che ha riscattato Gudmundsson ma che è alle prese anche con il futuro di Moise Kean, è la squadra maggiormente interessata al giocatore. Inoltre, in viola, Esposito avrebbe anche l’occasione di giocare in Europa e precisamente in Conference League.