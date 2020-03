Esposito: “Fantacalcio? Immobile, che colpo! Boga vs Inter. Su Lukaku…”

Esposito, dopo essersi concentrato su Inter-Genoa, si concentra totalmente sul fantacalcio. Grandi parole per Boga e Immobile, poi un retroscena sull’asta per Lukaku. Di seguito le sue dichiarazioni a “SOS Fanta”

ATTACCO DA PAURA – Sebastiano Esposito racconta la sua squadra: «Il tuo acquisto migliore al fantacalcio quest’anno? Immobile è stato il mio grande colpo. L’affare a sorpresa qualità/prezzo? Ho preso Boga ed è stato un colpaccio, mi ha fatto un sacco di gol!. Boga, Esposito, Petagna, Kouamé che si è fatto male ed è stato sfortunato poi avevo anche Muriel. L’ho sempre messo Muriel! Non lo lasciavo mai fuori. Il colpo che farai l’anno prossimo? Dico ancora Boga: lo ricompro anche l’anno prossimo, è un fenomeno. Mi ha impressionato anche quando ci abbiamo giocato contro, ci ha fatto gol».

MARCHIO INTER – Sebastiano Esposito parla anche degli interisti in squadra: «Studi per l’asta o sei più un tipo da improvvisazione? All’inizio ero scarso, andavo a prendere solo i grandi nomi come i principianti… Ora invece ho iniziato a vincere perché studio i giocatori 3/4 giorni prima dell’asta. Se hai un obiettivo, lo prendi o viene prima il budget? Se voglio un giocatore è mio, a qualsiasi cifra. Con Immobile ho fatto così, l’ho pagato un sacco – racconta Esposito -. Chi hai comprato dell’Inter al fantacalcio? Ho preso de Vrij, Skriniar, Handanovic che è una garanzia… purtroppo Lukaku non me l’hanno fatto prendere, costava troppo. Cappello terribile (commento di Bastoni durante la diretta, ndr.)? Bastoni commenta così per il cappello che ho… perché ho capelli scandalosi! Gli voglio dire di migliorare alla PlayStation: non azzecca un passaggio, è un disastro. Mi raccomando, continuate a giocare al fantacalcio e restiamo a casa».