Esposito: “Fantacalcio? Controllo tutto, mi schiero. Inter-Genoa tanta roba”

Esposito parla di fantacalcio, ma anche delle intense emozioni che sta vivendo con la prima squadra nerazzurra. L’attaccante si concentra in particolare sul gol in Inter-Genoa. Di seguito le sue dichiarazioni a “SOS Fanta”

RIVALITA’ FAMILIARE – Sebastiano Esposito ha raccontato il suo modo di vivere il fantacalcio: «Dico solo che mio fratello è un piangione! Piange sempre, è un bugiardo quando dice che non mette la formazione… ha fatto una squadra scandalosa e allora ha già perso, è penultimo o ultimo. Dai che forse terz’ultimo ci arriva, io sono primo. Come vivete il fantacalcio tra fratelli Esposito? A lui basta che perdo io e si sente di aver già vinto! Lui piange e basta, io al fantacalcio ci tengo tanto, lo amo. Studio tantissimo ogni settimana. Sei un fantallenatore preparato? Controllo chi gioca, chi non gioca… tutto!».

DAL FANTA ALL’INTER – Sebastiano Esposito passa poi alla stagione attuale e Inter-Genoa: «Ti sei comprato e ti schieri al fantacalcio? Mi sono comprato e certo, mi schiero! Col Genoa mi sono schierato e ho fatto gol, un’emozione vera. Con l’Udinese mi sono messo ed è andata male (ride, ndr). Mio fratello non mi schiera mai! Per scaramanzia. Cosa hai provato dopo aver fatto gol contro il Genoa? Ricordo quella sensazione: sono tornato a casa e ho visto il +3 accanto al mio nome, davvero tanta roba».