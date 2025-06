Esposito, due fratelli nel mirino! Ma l’Inter riflette sul futuro

Nonostante le difficoltà incontrate contro l’Urawa Red Diamonds, due nomi hanno fatto notizia nella serata nerazzurra: Pio e Sebastiano Esposito. I fratelli, entrambi attaccanti dell’Inter, si sono messi in mostra con giocate di qualità e personalità, nonostante qualche inciampo come del resto l’intera squadra.

FRATELLI – Pio, classe 2005, continua a crescere sotto la guida di Chivu, confermando le ottime impressioni raccolte durante la stagione con lo Spezia. Sempre più coinvolto dalla squadra, ha mostrato intraprendenza, tecnica e una maturità fuori dall’ordinario per la sua età. Sebastiano, di tre anni più grande, ha invece provato a trascinare i compagni con la sua esperienza e quel mix di grinta e fantasia che lo contraddistinguono. Reduce da diversi prestiti in Serie B e in Serie A, sta cercando una definitiva consacrazione in nerazzurro, consapevole che le occasioni non saranno infinite.

Inter, due scelte diverse per i fratelli Esposito

MERCATO – L’Inter, intanto, valuta attentamente il da farsi. Se da una parte i due Esposito rappresentano un investimento tecnico e affettivo sul futuro – figli del vivaio, legati alla maglia – dall’altra, il club non esclude la possibilità di una cessione, qualora arrivassero offerte adeguate. In particolare, Sebastiano potrebbe essere coinvolto in qualche operazione di mercato già in questa estate, mentre per Pio (leggi qui la sua situazione) si profila una scelta tra la permanenza in prima squadra come quarto attaccante o un prestito formativo. Sta all’Inter decidere se puntare ancora su due dei suoi giovani più promettenti, oppure monetizzare per rinforzare altrove. I