Esposito, contatti con la Fiorentina! Ma c’è una novità

La Fiorentina guarda con attenzione in casa Inter per rinforzare l’attacco e tra i nomi caldi c’è quello di Sebastiano Esposito.

INTERESSE – Secondo quanto riportato da La Nazione, i Viola sarebbero “con forza” sul talento classe 2002, reduce da una stagione positiva in prestito alla Sampdoria. Il club toscano valuta l’attaccante come possibile rinforzo in vista della nuova stagione e starebbe accelerando i tempi. Non solo Sebastiano: alla Fiorentina piace anche il fratello minore, Pio Esposito, attaccante classe 2005 su cui si stanno muovendo diverse squadre, sia in Italia che all’estero. La doppia pista Esposito è dunque sul tavolo dei dirigenti viola, che nelle prossime ore avranno un confronto diretto con l’Inter.

Inter, contatti con la Fiorentina per Esposito

CONTATTI – Il faccia a faccia tra Daniele Pradé e la dirigenza nerazzurra è previsto a margine dell’impegno dell’Inter nel Mondiale per Club. Sarà l’occasione per valutare margini e condizioni dell’operazione. Un elemento che potrebbe agevolare la trattativa è la situazione contrattuale di Sebastiano Esposito: il suo accordo con l’Inter scade nel 2026, ma con appena un anno di contratto effettivo residuo e l’imminente arrivo in nerazzurro di Elijah Bonny, le strade potrebbero separarsi in maniera naturale.