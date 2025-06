Esposito, andarci piano: patrimonio da proteggere! Chivu una manna

Esposito è un patrimonio dell’Inter e della Nazionale da proteggere e preservare. L’avvento di Chivu può solamente fargli che bene.

PATRIMONIO – Proteggere, coccolare, esaltarlo quanto è possibile, ma meglio non andare oltre. Francesco Pio Esposito è una gemma da preservare, un patrimonio per l’Inter e l’Italia da non disperdere. Soprattutto di questi tempi, quando si fa più fatica a trovare un attaccante di livello che un ago in un pagliaio. Il baby attaccante del 2005 l’altra notte ha realizzato il gol che ha aperto le danze contro il River Plate nell’ultima sfida del girone E del Mondiale per Club. Una rete che racchiude alcune delle sue grandi qualità: conoscenza dell’area di rigore e velocità d’esecuzione. Pio ha ancora tantissimi margini di miglioramento e l’arrivo sulla panchina dell’Inter di Cristian Chivu è una sorta di manna dal cielo.

Chivu una manna dal cielo per la crescita di Pio Esposito

PAZIENZA – Crescere sotto l’ala di chi ti ha visto nascere e salire di grado nelle giovanili, può solamente fare che bene ad Esposito. Chivu ha sottolineato durante le sue uscite comunicative l’importanza di aver visto appunto il classe 2005 originario di Castellamare crescere sotto i propri occhi. Dall’under 14 salendo fino alla Primavera e arrivando alla Prima Squadra. Ed è lo stesso Chivu che nella conferenza stampa post Inter-River Plate ha rimarcato il concetto di pazienza e attesa. Il concetto di non affrettare le tappe. E soprattutto quello di non iniziare a fare dei paragoni con i grandi attaccanti italiani del passato: c’è chi ha nominato Christian Vieri, chi, invece, ha accostato Pio Esposito a Luca Toni. Insomma, si lasci crescere Esposito con calma. Perché il ragazzo si farà.