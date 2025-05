Esposito ancora travolgente con lo Spezia ai playoff di Serie B, e che gol!

Le semifinali d’andata dei playoff di Serie B non deludono le aspettative, regalando spettacolo e grandi prestazioni. Al “Ceravolo”, lo Spezia fa un passo importante verso la finale travolgendo il Catanzaro per 2-0 grazie l’ennesimo gol di Francesco Pio Esposito.

CHE GOL – Protagonista della serata, ancora una volta, è Francesco Pio Esposito, giovane talento in prestito dall’Inter, autore del secondo gol e sempre più uomo chiave nella corsa dello Spezia verso la massima serie. Dopo un primo tempo equilibrato e combattuto, lo Spezia sblocca la partita in apertura di ripresa con un colpo di testa di Di Serio al 48’. A chiudere i conti, al 60’, è proprio Esposito che realizza un gol straordinario direttamente da calcio piazzato. Per il classe 2005 si tratta del 18° centro stagionale, un bottino che conferma la sua straordinaria crescita e il grande impatto che sta avendo in cadetteria. Esposito è stato autore di una prestazione completa: presenza costante in area, duelli fisici vinti e movimenti intelligenti che hanno messo in difficoltà la retroguardia calabrese. Le sue qualità, unite a una maturità tattica sorprendente per l’età, stanno attirando sempre più l’attenzione del panorama calcistico italiano.

Playoff Serie B, non finisce qui! Si decide al ritorno

FINE “PRIMO TEMPO” – Il ritorno si giocherà al “Picco” in un clima che si preannuncia infuocato, ma lo Spezia potrà contare su un doppio vantaggio preziosissimo. Per il Catanzaro servirà un’autentica impresa. Nel frattempo, la Juve Stabia si impone sull’altra sponda con un successo di misura, lasciando aperta ogni possibilità. Ma i riflettori, per ora, sono tutti su Francesco Pio Esposito: l’attaccante che sta trascinando lo Spezia verso il sogno Serie A.