ESPN stila la lista dei migliori al mondo: presenti 3 dell’Inter (e molti ex)

Inter presente nella FC 100, la classifica dei migliori calciatori e tecnici del mondo stilata dall’emittente ESPN. Tra passato e presente, in lista troviamo molti giocatori protagonisti in nerazzurro negli ultimi anni.

NERAZZURRI – Per il sesto anno consecutivo, l’emittente ESPN comunica la classifica dei migliori giocatori e allenatori del mondo. Presente molta Inter nelle varie categorie. Nella top 10 dei terzini destri troviamo l’esterno nerazzurro Denzel Dumfries all’ottavo posto. Sul podio anche due ex: Joao Cancelo sul terzo gradino e Achraf Hakimi sul primo, a conferma del loro immenso valore. Tra i centrocampisti centrali trova spazio Nicolò Barella, che si piazza quarto davanti a fuoriclasse assoluti come Luka Modric e Frenkie de Jong. Al settimo posto nella categoria attaccanti c’è Lautaro Martinez, reduce da un’annata di grandi successi con Inter e Argentina. Romelu Lukaku quarto ai piedi del podio. Tra i tecnici non poteva mancare Antonio Conte. L’ex allenatore nerazzurro, ora al Tottenham, è al quinto posto. Il CT dell’Italia Roberto Mancini invece ottiene la terza posizione dietro Pep Guardiola e Thomas Tuchel.

Fonte: espn.com