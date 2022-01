ESCLUSIVA IN – Pagliuca: «Onana forte, ma Handanovic affidabile! Bologna-Inter speciale»

Gianluca Pagliuca, ex leggenda dell’Inter, in una nostra intervista esclusiva ha detto la sua riguardo quello che sarà il nuovo portiere nerazzurro, cioè André Onana. Pagliuca da grande ex di Bologna e Inter ha parlato della sfida in programma domani alle 12:30, del lavoro di Simone Inzaghi e del futuro di Samir Handanovic. Al termine dell’intervista un breve messaggio legato al suo ingresso nella Hall of Fame di sempre.

Pagliuca, da leggenda dell’Inter come valuta l’arrivo di Onana in nerazzurro considerando già la presenza di Handanovic?

Onana è un ottimo portiere, l’ho visto giocare all’Ajax, ha una buona struttura fisica e può ancora crescere. Giusto affiancare un portiere così giovane a Samir Handanovic per il futuro, anche se ritengo che il capitano dell’Inter sia ancora valido e tra l’altro penso che resterà almeno per un’altra stagione. L’Inter con Handanovic e Onana farà un po’ quello che fa il Paris Saint-Germain con Donnarumma e Navas. Lui fermo da nove mesi? Non entro nelle dinamiche del test antidoping perché non le conosco, però ormai si può risultare positivo anche utilizzando uno spray.

Pagliuca, da grande ex di Bologna e Inter, cosa ne pensa della sfida di domani considerando tutte le difficoltà del caso? (altro quattro giocatori positivi tra i rossoblù)

Bologna-Inter per me è una partita speciale, sarà una partita bella nonostante le tante assenze per infortunio, Covid-19 e squalifiche. Domani sarò allo stadio a vedere la partita e spero che vinca il migliore. Non mi aspettavo questa partenza dell’Inter di Simone Inzaghi, mi ha stupito.

Pagliuca nella Hall of Fame dell’Inter di tutti i tempi. Dopo il suo ingresso l’anno scorso, ieri è entrato a far parte anche Materazzi

Per me è stata un’emozione grande entrare a far parte dei più grandi di sempre per l’Inter. L’emozione è ancor più grande se penso che lo hanno voluto i tifosi grazie ai loro voti.

Si ringrazia Gianluca Pagliuca per la disponibilità mostrata nell’intervista.