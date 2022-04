ESCLUSIVA IN – D’Amico: «Bessa-Inter? Lui di valore! Franchigie e Super League il futuro»

Andrea D’Amico è un avvocato e importante agente sportivo italiano di caratura internazionale, precursore del calciomercato moderno. In un’intervista esclusiva su Inter-News.it ha parlato di alcuni suoi assistiti, tra questi i due gemelli della Primavera, Andrea e Lorenzo Moretti, ma anche l’ex nerazzurro Bessa che sabato affronterà la sua squadra dove è cresciuto. D’Amico conclude l’intervista dicendo la sua sul tema Super League e non solo.

D’Amico, Bessa sta continuando a dimostrare sul campo di poter dire la sua in Serie A e sabato ritroverà l’Inter da avversario col Verona. È mai stato discusso un suo possibile ritorno per completare il reparto oppure il capitolo è ormai chiuso?

Sì, Daniel dopo che è stato scoperto è arrivato all’Inter all’età di 17 anni. Lui è un giocatore di qualità e soprattutto duttile, ha dimostrato di essere un giocatore di valore ancora a 29 anni. Suo ritorno? Al momento non ne abbiamo parlato, però essendo in scadenza di contratto col Verona sicuramente ci sono tante squadre interessate a lui.

D’Amico, lei inoltre è anche il procuratore dei gemelli Moretti, che in questa stagione sono stati “separati” e ed entrambi si stanno ritagliando spazi importanti. Quali sono i piani futuri con l’Inter per entrambi?

Lorenzo sta facendo una buona esperienza alla Pistoiese per cui è sicuramente interessante come prospettiva. Quando sono così giovani devono appunto giocare per essere pronti e fare il salto di qualità e di categoria. Bisogna giocare e dimostrare di guadagnarsi il posto. In Serie A è ancora più difficile perché solo una poca percentuale dei giocatori sono italiani, quindi per i giovani che vengono fuori dalla Primavera è difficile avere uno sbocco nelle categorie più alte.

D’Amico, mi ha appena anticipato la prossima domanda, cioè quella legata all’Italia che fallisce per la seconda volta la qualificazione al Mondiale e il tema giovani è tornato in discussione.

Il problema non è soltanto perdere o vincere contro la Macedonia del Nord, ma il problema è sistemico: il campionato è ingolfato di stranieri, che sono di più e usufruiscono di agevolazioni fiscali che gli italiani non hanno, e questo secondo me non è giusto.

Il calcio è in evoluzione e l’Europa sembra essersi svegliata solo ora. Crede che le riforme sul tavolo della UEFA possano aiutare a migliorare la situazione o ritiene che il futuro sia il progetto Super League o comunque un modello stile MLS?

Secondo me sia la Super League sia l’approdo futuro alle franchigie sarà inevitabile. Bisogna dare sicurezza alla categoria e agli investitori. Il sistema romantico sta in piedi solo se si danno molti più soldi alle piccole, però mi sembra che non essendoci questa volontà, l’unico rimedio è dare sicurezza alla categoria. Quindi battezzare quelle squadre, città e progetti che vogliono fare calcio e garantire loro la sicurezza della categoria. Un campionato “a vincere”. Ormai c’è troppa differenza e quando le squadre retrocedono, poi falliscono. Il progetto Super League penso fosse un ottimo progetto, così da diventare l’NBA del calcio. Però non ho capito perché non è stato comunicato nelle maniere giuste nei suoi contenuti positivi. Chiaro che questo ha dato modo alla UEFA di contrattaccare e la demagogia ha vinto.

Si ringrazia Andrea D’Amico per la disponibilità mostrata nell’intervista.