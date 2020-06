ESCLUSIVA – Darmian all’Inter, tutto falso! Smentita secca dell’agente

Darmian anche oggi, ancora una volta, è stato accostato all’Inter (vedi articolo), per una voce di mercato che appare spesso. Nell’ultimo anno si è parlato addirittura di un’operazione in sinergia con il Parma. Il suo agente Tullio Tinti, contattato dalla redazione di Inter-News.it, ha smentito categoricamente che ci sia un accordo.

LA SMENTITA – Matteo Darmian è uno di quei giocatori di cui spesso si è parlato in ottica Inter, soprattutto nell’ultimo anno. Già prima del suo trasferimento dal Manchester United al Parma, si parlava dell’interesse del club di Viale della Liberazione, poi si è addirittura parlato di un’operazione in sinergia, in modo tale da favorire il suo passaggio in nerazzurro già la prossima stagione. Niente di più falso, così come dichiarato dal suo agente, Tullio Tinti: «Non c’è nessun accordo con il Parma per il suo trasferimento in nerazzurro, è una balla colossale! Non ho mai detto nulla di simile». Il difensore piace a molti club e non è da escludere che possa essere un uomo mercato, ma la smentita è categorica. Darmian non sarà quindi il prossimo acquisto dell’Inter.

