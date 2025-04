ESCLUSIVA IN – Cheyrou (ex Lille): «David, un piacere vederlo con Lautaro Martinez!»

Benoit Cheyrou, ex giocatore di Marsiglia e Lille, in esclusiva su Inter-News.it. Dal nostro corrispondente da Londra e giornalista del Sun Alessandro Schiavone. Il suo pensiero su Jonathan David, attaccante finito nel mirino dei nerazzurri. In estate lascerà Lille a parametro zero.

Si parla molto di Jonathan David in ottica nerazzurra. Il canadese sarebbe pronto per un campionato top come la Serie A?

Io penso che David sia pronto per tutti i campionati perché si tratta di un giocatore molto generoso nei suoi sforzi. Ha nelle sue corde la capacità di fare oltre 20 gol a stagione come sta dimostrando da 4-5 anni oramai in campionati difficili a livello atletico come Belgio e Francia. Per i suoi compagni di squadra poi è un piacere averlo accanto perché, come detto prima, parliamo di un giocatore molto generoso e che partecipa al gioco. Non è un Pippo Inzaghi vero e proprio il cui raggio d’azione si limita all’area di rigore per poi finire le azioni.

Ma è un killer, ha il gol nel sangue?

Sì e ha soprattutto ha il sangue freddo. In Francia viene soprannominato l’Iceman perché viene dal Canada e per il suo modo di tirare i rigori. Poi uno ha la sensazione che il tempo si fermi giusto prima che calcia…. Lui proprio non sente la pressione. Poi un altra cosa impressionante di lui è che fa tanti avanti e indietro Francia-Canada quando va in nazionale e anche negli States e Sudamerica…ma non è mai stanco. Fa oltre 50 partite all’anno e il fatto che si infortuni poco è un aspetto importante.

Cheyrou, meglio la Premier League, Liga o Serie A per le sue caratteristiche?

Difficile dirlo. Io penso che può far bene in tutti i campionati grazie alla sua dimensione atletica. Potrebbe far bene anche in Inghilterra visto che non si risparmia e fa tanti sforzi senza palla. Potrebbe ripetere quello che ha fatto Marcus Thuram in Italia, come profili poi non sono molto distanti. Io lo vedo bene in coppia. Mi diverto vedendo giocare Thuram e Lautaro Martinez nell’Inter. E Jonathan David potrebbe esaltarsi in maglia nerazzurra a due davanti.

Si parla dell’Inter che ha scansato 50 milioni per il suo ingaggio…potrebbe dunque far coppia sia con Lautaro Martinez che con Thuram nelle rotazioni di Simone Inzaghi? Non c’è il rischio che a Milano farebbe la riserva?

È difficile dirlo ma un club come l’Inter che gioca con due attaccanti ha bisogno di una terza punta allo stesso livello. Lautaro Martinez e Thuram poi prima o poi dovranno riposare quindi c’è bisogno di turnover sia in Champions League che in campionato. Avere un terzo attaccando di quel calibro non è un lusso.

Cheyrou, meglio con Lautaro Martinez o Thuram?

Penso con Lautaro grazie al suo gioco di sponda. Ma Jonathan è anche bravo tra le linee perché è un ragazzo intelligente. Sarebbe un piacere per Lautaro averlo vicino, ma anche per Thuram e per i centrocampisti perché David è un attaccante che difende. E’ davvero un giocatore completo. Se farebbe bene all’Inter? Nel calcio non si sa mai, non amo dare garanzie di questo tipo. David ha dimostrato di avere questa capacità di adattamento. Dal Canada si è ambientato al gioco europeo…prima in Belgio poi alla Francia che sono due campionati durissimi a livello atletico perché hai pochi spazi. Ma lui ha fatto bene. E quindi non patirebbe il salto a livello tattico della Serie A. Ripeto David è intelligente, attento e molto ricettivo.