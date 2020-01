Eriksen vuole l’Inter: pressione sul Tottenham. Inter in stand-by – CdS

Condividi questo articolo

Secondo il “Corriere dello Sport”, Christian Eriksen è totalmente convinto dal progetto Inter e da Antonio Conte. Il giocatore stesso è sceso in campo per far pressione al Tottenham e far sì che il club londinese accetti la proposta da 15 milioni di euro dei nerazzurri.

OPERA DI CONVINCIMENTO – Christian Eriksen vuole l’Inter. Da ieri il giocatore e il suo entourage sono al lavoro per far sì che la dirigenza del Tottenham abbassi le pretese e accetti l’offerta ufficiale dell’Inter di 15 milioni di euro, bonus compresi. Le possibilità che ciò avvenga, conoscendo Levy, sono però davvero basse e il presidente degli Spurs cercherà di tirare sul prezzo fino alla prossima settimana. I nerazzurri si sono dunque fermati e, prima di programmare un altro blitz a Londra, vogliono capire se il lavoro di giocatore ed entourage sulla dirigenza abbia fatto effetto.

CONVINTO – L’Inter e l’agente del giocatore hanno già blindato l’accordo e, se dovesse saltare ora, l’intesa dovrebbe valere anche in estate quando si libererà a zero. Per evitare sorprese, però, i nerazzurri vorrebbero subito chiudere il discorso e per farlo è sceso in campo lo stesso Eriksen che, grazie alla sua presa di posizione, potrebbe già arrivare a Milano domani o venerdì. Il giocatore ha scelto il progetto nerazzurro, convinto anche dalla possibilità di farsi allenare da Antonio Conte. Senza contare la proposta economica, con un contratto da 8,5-9 milioni a stagione fino al 2024. Per il via libera, però, si aspetta che il Tottenham si muova dalla sua richiesta di 20 milioni di euro.