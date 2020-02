Eriksen: “Volevo una nuova sfida, Inter perfetta. Al Tottenham ero la pecora nera”

Condividi questo articolo

La BBC ha intervistato Christian Eriksen (qui l’articolo originale). Il danese dell’Inter è tornato sulla sua esperienza al Tottenham, spiegando gli ultimi mesi difficili, e parlato del suo approccio alla nuova realtà.

MESI STRANI – “Gli ultimi mesi in Inghilterra sono stati molto agitati. Dopo quello che ho detto in estate era un continuo ripetere “quando andrà via?”. Ogni partita così. Chiaramente un sacco di persone ne parlavano. Persino i tifosi per strada mi dicevano “grazie di tutto, addio e buona fortuna”. Ma ero ancora là. Tutto un po’ strano. Per la mia testa e il mio corpo è un bene che sia in un posto nuovo e possa iniziare un nuovo percorso. In inghilterra quando il tuo contratto si accorcia è come se dovessi partire subito. Sei andato. Alla fine ho giocato quasi 30 partite che erano come gare di addio. Era come “questa potrebbe essere la sua ultima”, “no è questa”. Continuava ad andare avanti. Nella mia testa ero pronto a provare qualcosa di nuovo ma se non fosse successo nulla ero pronto a giocarmi il posto”.

PECORA NERA – “Mi hanno dato un sacco di colpe. Al Tottenham ero diventato il cattivo. Ma il discorso è lo stesso, se hai il contratto corto sei la pecora nera. Ho fatto l’intervista in cui parlavo della possibilità di non rinnovare perché sono onesto. Non volevo nascondere tutto come altri giocatori. Io sono onesto. Volevo parlare chiaro. Ho letto che ero la mela marcia dello spogliatoio. Sempre da quando ho detto di volermene andare. Non mi faceva bene restare in quell’ambiente. Per essere onesti negli ultimi anni qualunque giocatore avrebbe pensato ad andarsene con la giusta offerta, ma io sono stato quello che l’ha detto pubblicamente”.

ARRIVA L’INTER – “A gennaio non ho pensato di poter veramente lasciare il Tottenham finché le cose non sono diventate serie. Alla fine è tutta questione di quello che il Tottenham vuole e di quello che l’Inter o qualsiasi altra squadra vuole pagare. Alla fine sei controllato dal Tottenham. Da Levy. Lui dice sì o no. Tu cerchi di essere il più professionale possibile e non forzi nulla né in un senso né nell’altro”.

SCELTA FACILE – “Il Manchester United? Per qualche anno mi ha seguito, ma niente di concreto. Alla fine io a livello personale volevo un cambiamento. Stare in Premier League sarebbe stata una soluzione facile. Chiaramente anche restare al Tottenham lo sarebbe stato, ma per me era il momento di provare una nuova sfida in un nuovo paese. Quando l’Inter si è fatta avanti non è stato difficile scegliere“.

AMBIENTE INGLESE – “Adesso all’Inter ci sono un sacco di giocatori ex Premier, è vero. Un po’ di cultura inglese, un po’ di inglese parlato. Non sono l’unico a non capire nulla di italiano. E’ divertente che tanti giocatori siano arrivati da là, e tutti nello stesso club. Non succede spesso. Non so se renderà le cose più semplici. Puoi parlare con loro circa dove andrai a vivere, che casa cerchi, cosa è successo, cosa non è successo. Parli di più con loro e hai una lingua in comune. Ma non importa veramente. Dipende solo da che gruppo trovi. Al momento è un gruppo davvero bello di giocatori e persone”.

INSERIMENTO – “Storicamente non è facile arrivare a gennaio. Tutti sono allo stesso livello fisico perché si sono allenati insieme tutto l’anno. Io devo inserirmi anche a livello tattico e imparare le cose diverse che fanno”.

INTER-MILAN – “La sfida con Ibrahimovic? E’ un giocatore il cui nome dice tutto. E con lui gioca Kjaer. Gli ho parlato, anche prima quando stavo ancora trattando con l’Inter. Sarà la prima volta che ci gioco contro e sarà divertente”.