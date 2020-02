Eriksen: “Via dal Tottenham per l’Inter? Volevo un top club. Conte diretto!”

Christian Eriksen dopo aver parlato anche ai microfoni di “Sky Sport” (QUI alcune anticipazioni), si presenta anche alla “Gazzetta dello Sport”. Di seguito le sue prime parole da giocatore dell’Inter, spiega perché la scelta di venire a giocare in Italia, le differenze con il Tottenham di José Mourinho e gli allenamenti di Antonio Conte.

SCELTA INTER – Christian Eriksen spiega la sua decisione di cambiare aria dopo diversi anni al Tottenham, scegliendo proprio l’Inter tra le possibili destinazioni: «Perché nella vita prima o poi devi prendere una decisione, ragionando sulle diverse opzioni. Il Real Madrid alla fine non era niente di concreto. L’Inter invece è stata vera, si è mossa in maniera molto seria. E a quel punto mi sono immaginato di giocare qui: sono venuti da me, la decisione è stata quasi naturale. Qui per il gol in UEFA Champions Leage? Ho segnato sia all’andata sia al ritorno, ma no, non è per quello che sono qui. Ho giocato diverse volte a San Siro. È uno stadio incredibile. E da fuori l’Inter viene percepita come un grande club. Quello che sto vivendo in questi giorni me lo conferma: c’è un gruppo di ottimi giocatori, stiamo lottando con la Juventus per vincere lo scudetto, io sono contento di farne parte. La scorsa estate feci un’intervista a un giornale danese dicendo che avrei voluto provare qualcosa di nuovo. Pensavo di partire subito, poi sono rimasto. Ma negli ultimi 6 mesi agli Spurs mi sono dovuto abituare a situazioni diverse, in Inghilterra se non firmi un nuovo contratto sei andato, sei già fuori. La gente sa che vuoi andare via, ti dicono “non fare questo, non fare quello”. E poi arriva il momento che devi andar via: è business. Eccomi qua, per una nuova sfida. Io cercavo per me il più grande club possibile al di fuori della Premier. L’ho trovato. La carriera di un calciatore non dura abbastanza per non provare cose diverse».

SU MOURINHO – Eriksen spiega cosa gli ha detto José Mourinho, ex tecnico nerazzurro e attuale allenatore del Tottenham: «Cosa mi ha detto Mourinho? Di affittare la sua casa… E poi mi ha augurato il meglio. Conosceva i miei desideri, per questo ha costruito la squadra senza di me. Giusto così, io ero stato chiaro da subito».

ORA CONTE – Eriksen spiega la differenza tra i due campionati, sottolineando il lavoro di Antonio Conte: «Racconto una cosa: negli ultimi mesi al Tottenham mi dicevano “vai in campo e prova a fare qualcosa”. Qui non è così. Conte è stato subito molto diretto con me, mi ha detto come mi vede e quello che vuole da me in campo, con il pallone e senza. È tutto molto più organizzato. E sì, i suoi allenamenti sono duri, ma sono pronto. Mourinho si lamentava di Conte? José si riferiva ai media… Con il mister ho parlato solamente una volta, prima di arrivare a Milan».

LA POSIZIONE – Eriksen continua spiegando la sua posizione migliore in campo: «La mia posizione migliore? Dove posso avere il pallone. Non mi importa dove, con Pochettino l’ho fatto anche in fascia destra. Ma devo stare dentro il campo, devo poter prendere la palla e creare qualcosa, andare lì davanti. Nel centrocampo di Conte si gioca a tre in mezzo ed è un po’ diverso, ma l’importante è avere la possibilità di inventare».

IN ITALIA – Il centrocampista danese parla dell’Italia, in particolare di Milano: «Sono venuto mai in Italia? Sì, diverse volte da bambino. A Milano con la mia fidanzata tre anni fa: mi ha costretto a fare shopping tutto il tempo. Parlare italiano? Qualche parola, ne conosco pure una brutta…».

SAN SIRO – Eriksen spende parole al miele per San Siro, la scala del calcio: «Non avevo capito davvero quanto fosse speciale l’atmosfera nel teatro, solo dopo vedendo anche la reazione degli altri ho compreso. Non conoscevo la storia, ma è stata una giornata divertente: quelle foto sono diventate famose».

Fonte: Gazzetta dello Sport – Carlo Angioni e Davide Stoppini.