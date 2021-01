Eriksen-Tottenham, Inter apre al prestito: i nerazzurri hanno una strategia

Eriksen Inter-Parma (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Christian Eriksen, centrocampista dell’Inter, potrebbe salutare il club nerazzurro per fare ritorno al Tottenham, sua ex squadra

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da Sky Sports, Christian Eriksen non vede l’ora di tornare al Tottenham, ved vuole prenderlo in prestito. L’Inter avrebbe aperto all’ipotesi prestito per mettere in vetrina il centrocampista danese e aumentare il suo valore per poi cederlo definitivamente in estate. Tuttavia offerte e trattative ufficiali ancora non sarebbero partite.

