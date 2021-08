Eriksen è tornato a Milano! A breve il primo contatto diretto con il mondo Inter

Eriksen finalmente ha fatto rientro nella sua casa nerazzurra, dove era atteso da tempo da tutti e a braccia aperte. Come riportato da Matteo Barzaghi – giornalista di “Sky Sport” -, il centrocampista danese dell’Inter è atterrato a Milano poco fa. Nei prossimi minuti dovrebbe andare direttamente ad Appiano Gentile per riabbracciare il gruppo-squadra

BENTORNATO CHRIS – Come previsto e preannunciato in mattinata (vedi articolo), Christian Eriksen è appena rientrato a Milano. A darne l’annuncio in anteprima è Matteo Barzaghi, giornalista di “Sky Sport” inviato presso gli ambienti nerazzurri. Si tratta del primo contatto del centrocampista danese con l’Italia dopo quanto successo nel debutto a Euro 2020. L’iter previsto con l’Inter è già noto da tempo e non c’è particolare fretta. A breve dovrebbe presenziare ad Appiano Gentile. La notizia più importante, comunque, è quella del titolo: Eriksen è tornato a Milano. Il resto verrà da sé.