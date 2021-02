Eriksen ritrova il sorriso (e la maglia da titolare) con l’Inter: ora continuitÃ 

Eriksen ritrova il sorriso (e la maglia da titolare) con l’Inter: ora continuità

Eriksen – Inter-Lazio, copyright Inter-News.it, foto di Tommaso Fimiano

Eriksen ancora titolare con l’Inter, altra prestazione convincente e altra vittoria per la squadra di Antonio Conte. Oggi il tecnico italiano ha una conferma in più cioè quella del centrocampista danese, oltre che l’ennesima prestazione positiva di Ivan Perisic.

ANCORA POSITIVO – Eriksen, altra prestazione positiva e da titolare per il centrocampista danese che ora si prende la titolarità e la centralità del progetto Inter in vista della lotta scudetto. Eriksen ha aspettato il suo momento e soprattutto ha cominciato a capire i meccanismi e le richieste del tecnico dando un opzione al centrocampo nerazzurro. Due indizi (e mezzo) fanno la prova: dopo l’ottima prestazione vista a San Siro contro la Lazio, ma anche il gol nel derby in Coppa Italia e la prestazione positiva ieri, è chiaro che adesso si candida per una maglia da titolare nonostante la disponibilità di Arturo Vidal in panchina. A volte una scintilla, come quella su punizione realizzata in Coppa Italia, può cambiare la stagione e il morale d un giocatore, ieri uscito dal campo visibilmente sorridente. Ora la chiave sarà dare continuità a questo tipo di prestazioni. Con lui in campo aumenta non solo la qualità del gioco e la fluidità, ma oggi l’Inter è sicuramente meno prevedibile.