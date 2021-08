Eriksen riabbraccia l’Inter: il danese ha già incontrato Marotta – CdS

Eriksen ha fatto ritorno a Milano, dove nei prossimi giorni svolgerà gli esami necessari a stabilire il suo futuro (vedi articolo). Il centrocampista danese ha già incontrato Marotta. Di seguito quanto riportato da “corrieredellosport.it”

CHIACCHIERATA – Christian Eriksen ha fatto ritorno a Milano per la prima volta dopo il malore accusato nella sfida tra Danimarca e Finlandia di Euro 2020. Il centrocampista nerazzurro, che convive con un defibrillatore sottocutaneo, svolgerà nei prossimi giorni una serie di esami utili per capire cosa ne sarà del futuro. In attesa delle visite, Eriksen ha già incontrato Giuseppe Marotta, con il quale ha appunto stilato il programma dei prossimi giorni.

Fonte: corrieredellosport.it