Eriksen recuperato per Torino-Inter! Probabile panchina: Gagliardini dal 1′

Eriksen – Inter-Lazio, copyright Inter-News.it, foto di Tommaso Fimiano

Christian Eriksen, nella giornata di ieri, ha accusato un leggero problema al ginocchio sinistro. Il danese, quest’oggi, ha lavorato in gruppo. Ma resta in dubbio la sua presenza dal 1′ in Torino-Inter. Le ultime da Andrea Paventi per “Sky Sport”

TEGOLA – Christian Eriksen ha recuperato per Torino-Inter. Il leggero problema accusato nella giornata di ieri sembra superato, ed il danese è arruolabile per la trasferta di domani. Sarà decisiva la mattinata di domani. Al momento, però, è indietro nelle scelte per la formazione titolare. Salgono, infatti, le quotazioni di Gagliardini, vista la probabile partita di lotta fisica a centrocampo. A riportarlo Andrea Paventi per “Sky Sport”