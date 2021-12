Eriksen, questioni burocratiche con l’Inter sulla risoluzione. Marotta in sede

Sono ore calde in casa Inter con l’imminente risoluzione del contratto di Eriksen. Come riportato dall’inviato di Inter-News.it in sede, Roberto Balestracci, l’annuncio è in arrivo ma non è scontato che arrivi oggi.



IN ATTESA − Ore calde in casa Inter con la questione Christian Eriksen, che risolverà nelle prossime ore il proprio contratto. Il protocollo d’idoneità non garantisce al giocare la possibilità di giocare con il pacemaker sottocutaneo. Giuseppe Marotta, entrato da poco in sede come raccontato dal nostro inviato presente sul posto Roberto Balestracci, ha parlato di situazioni burocratiche ancora da sistemare (nessun problema particolare). L’annuncio della risoluzione con Eriksen può arrivare già oggi, al più tardi nei prossimi giorni.