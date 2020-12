Eriksen-PSG, Inter aspetta novitÃ  fronte Paredes. Ma un nome resta vivo

Eriksen-PSG, Inter aspetta novità fronte Paredes. Ma un nome resta vivo

Christian Eriksen Inter-Pisa

Sembra ormai tempo per Antonio Conte, Beppe Marotta e Piero Ausilio di sedersi al tavolo per parlare dello scambio Eriksen Paredes con il PSG

SUMMIT – Secondo quanto riportato da “SportMediaset”, domani ad Appiano Gentile dovrebbe andare in scena l’atteso vertice di mercato tra Antonio Conte, Beppe Marotta e Piero Ausilio per delineare le mosse per tentare l’assalto allo scudetto. Uno dei nomi sul tavolo è quello di Christian Eriksen, che dovrebbe essere ceduto magari in direzione PSG.

NOMI – Il club francese è ora allenato dal tecnico Mauricio Pochettino, che lo ha guidato al Tottenham. L’Inter attende sviluppi per l’eventuale scambio con Paredes. Tuttavia non tramonterebbe il nome di Rodrigo De Paul, anche se l’affare con l’Udinese apparirebbe complesso, per via del costo e della concorrenza.

