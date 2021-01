Eriksen, PSG dice no al centrocampista dell’Inter. Sfuma anche Paredes

Christian Eriksen Inter-Pisa

Il possibile scambio Christian Eriksen-Leandro Paredes tra Inter e PSG sembra essere sempre più in salita: il punto della situazione

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato dal sito de Le Parisien, il PSG, pur essendo sempre alla ricerca di buone occasioni sul mercato, non sarebbe interessato a Christian Eriksen. Infatti il club francese non avrebbe bisogno di un centrocampista offensivo. Inoltre Leandro Paredes, indicato come possibile pedina di scambio nell’eventuale affare con l’Inter, non avrebbe intenzione di lasciare Parigi a gennaio. Insomma, il club nerazzurro dovrebbe guardare altrove per cedere il centrocampista danese, fuori dai piani di Antonio Conte.

Fonte: Frédéric Gouaillard (con Y.L.) – LeParisien.fr