Eriksen, primo derby da titolare! Conte cambia: la probabile Inter – GdS

Quale sarà la formazione dell’Inter nel derby? Se il “Corriere dello Sport” vede favorito il 5-2 (QUI tutti i dettagli), per la “Gazzetta dello Sport” ad avere la meglio sarà il 3-5-1-1 con Eriksen protagonista

SCELTE – Ieri Antonio Conte nell’allenamento di rifinitura ha provato prima il 3-5-1-1 e poi anche il 3-5-2 con Alexis Sanchez titolare e Christian Eriksen a centrocampo con Matias Vecino in panchina. Ad avere la meglio secondo il quotidiano milanese sarà per il modulo a una punta con il cileno pronto ad essere l’arma in più a partita in corso come successo a Udine. In difesa dovrebbe esserci Danilo D’Ambrosio, favorito su Diego Godin per una maglia da titolare. Questa la probabile formazione: