Eriksen: “Perché non gioco all’Inter? Va chiesto a Conte! Fine carriera…”

Christian Eriksen Danimarca

Eriksen torna a parlare e lo fa sui canali ufficiali della federazione danese. In un video della DBU, dove risponde ad alcune domande dei tifosi, si è ritrovato (inevitabilmente) a dover parlare dello scarso utilizzo nell’Inter di Conte.

DOMANDA RIGIRATA – Christian Eriksen ha giocato solo gli ultimi minuti in Shakhtar Donetsk-Inter. In patria, però, ovviamente il suo posto da titolare non è mai in discussione. Questo dà quindi qualche perplessità ai tifosi danesi, che hanno interagito con il centrocampista: «Bisogna chiedere ad Antonio Conte, è una scelta dell’allenatore quindi devi chiamare lui», ha detto Eriksen. In aggiunta si è espresso anche su altro: «Nel calcio ci sono tanti alti e bassi, sono pochissimi i giocatori che non hanno mai un calo. Ognuno ha un’opinione, e soprattutto da quando mi sono trasferito in Italia si parla di me. Sono diventato bravo a non preoccuparmi di questo, alla fine ciò che conta è fidarsi di chi ti è vicino e lasciar perdere gli altri. Dove vorrei finire la carriera? All’Odense. Ho comprato già una casa in zona, è dove vorrei stabilirmi lì dopo il calcio. Magari se un giorno vorranno farmi una telefonata per chiedermi di giocare (ride, ndr)…»

Fonte: Bold.dk