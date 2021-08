Eriksen, oggi arrivo ad Appiano. Incontro con staff medico dell’Inter – CdS

Sul “Corriere dello Sport”, oggi in edicola, arrivano aggiornamenti sulla situazione relativa a Christian Eriksen. Il danese, quest’oggi, sarà ad Appiano Gentile. Incontro con la squadra e poi consultazioni con lo staff medico dell’Inter

RITORNO – Christian Eriksen, quest’oggi, tornerà ad Appiano Gentile. Il calciatore ne approfitterà per fare un saluto a Simone Inzaghi e tutti i compagni di squadra. L’ultima volta aveva calcato i campi della “Pinetina” il 23 maggio, con l’Inter fresca vincitrice dello scudetto. Secondo il “Corriere dello Sport”, il centrocampista danese ha apprezzato il comportamento che la società ha tenuto negli ultimi mesi, dopo il dramma vissuto nel corso di Danimarca-Finlandia. Dopo i saluti sarà tempo dei consulti medici: ad Appiano, infatti, sarà presente il professor Volpi, capo dell’equipe medica nerazzurra.

PERCORSO – Eriksen e la società nerazzurra concorderanno il percorso da intraprendere. Le tempistiche, riferisce il quotidiano, saranno dettate dal calciatore. Non è detto, infatti, che si sottoponga a degli esami già nella giornata di domani e potrebbe decidere di effettuare i controlli in un secondo momento. In caso di responso positivo, un eventuale ritorno in campo è previsto non prima del 2022.

Fonte: Andrea Ramazzotti – Corriere dello Sport