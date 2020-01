Eriksen, offerta Inter. Arriva tesoretto, Tottenham circondato! Le cifre – AP

La vicenda Christian Eriksen è sempre al centro del calciomercato dell’Inter che ora starebbe tentando di chiudere per il centrocampista del Tottenham

ASSALTO INTER – In questo senso ci fornisce gli ultimi aggiornamenti Alfredo Pedullà. Pochi minuti fa il giornalista esperto di calciomercato di “SportItalia” ha scritto sul proprio account Twitter riguardo l’obiettivo dell’Inter, Christian Eriksen, centrocampista del Tottenham: “Eriksen da subito: l’Inter prepara offerta da 15 milioni! Il Tottenham circondato. E intanto può arrivare presto il tesoretto dalla cessione di Gabigol“. Riguardo questa trattativa Pedullà aggiunge sul proprio sito che “tesoretto in arrivo dalla cessione di Gabigol al Flamengo” sarebbe pari a “due-tre milioni più dei 15 famosi“. Quanto invece alla proposta agli Spurs, il club nerazzurro starebbe “lavorando per perfezionare gli accordi con Eriksen per luglio ma i 15 milioni al Tottenham pronti per gennaio (la richiesta è di 20-25) sono il forte desiderio di anticipare per non correre alcun rischio“. Potrebbe invece tramontare invece “Vidal, prima scelta di Conte, le recenti vicende in casa Barcellona hanno rallentato qualsiasi tipo di manovra“.