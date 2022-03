Eriksen: «Il malore? Ricordo tutto, tranne quando ero in Paradiso. Come morto»

Eriksen ha rilasciato una lunga intervista al sito ufficiale del Brentford, dopo il tanto atteso rientro in campo di sabato (vedi articolo). L’ex centrocampista dell’Inter parla in maniera aperta del suo malore.

UN MOMENTO PARTICOLARE – Nessuno dimenticherà gli attimi di paura in Danimarca-Finlandia, che Christian Eriksen racconta: «Vedevo lo stadio dal letto d’ospedale e sentivo i tifosi, quando cantavano e quando rimanevano in silenzio. Non avrebbero dovuto giocare, non dopo quel trauma. Ma non c’ero: avevo perso quei minuti, non so che cosa sia successo. Quando mi sono risvegliato faticavo a respirare, poi ho sentito alcune voci e i dottori che parlavano. Non pensavo di poter essere io, essendo in salute: il mio pensiero era che mi fossi rotto la schiena. Ho provato a muovere le gambe e le dita dei piedi, piccole cose del genere. Ricordo tutto tranne quei minuti in cui ero in Paradiso. Quando mi sono risvegliato era come se fossi reduce da un sogno: lì però qualcosa te la ricordi, io invece nulla. Ho ripreso coscienza dicendo al nostro cardiologo “Ho ventinove anni!”, perché lui aveva detto che ne avevo trenta».

IL RISVEGLIO – Eriksen, stando al suo racconto, è come se fosse morto per alcuni minuti. Un momento terribile, che il giocatore spiega partendo da quando è uscito dal campo: «Ricordo l’atmosfera. Il lenzuolo bianco che mi copriva, l’ho spostato e vedevo i tifosi cantare. Sono stato portato fuori verso l’ambulanza, questo lo ricordo chiaramente. Una volta lì dentro ho realizzato che ero stato praticamente morto. Uno dei paramedici ha chiesto al dottore per quanto sia rimasto così, e lui ha risposto “Tre o quattro minuti”. La prima volta che ho rivisto l’incidente è stato in ospedale, un paio di giorni dopo. Un qualcosa di molto strano, un po’ mi ha toccato».

Fonte: brentfordfc.com – Sam Marshall