Eriksen lontano dall’Inter? Si ventila l’ipotesi di uno scambio – SM

Eriksen Inter-Parma (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Christian Eriksen sembra essere più lontano dall’Inter e potrebbe lasciare Milano a gennaio. Si ventila l’ipotesi di uno scambio col PSG con Paredes

L’amore tra Christian Eriksen e l’Inter non è mai sbocciato del tutto da gennaio scorso. Per il trequartista danese, che nasconde sempre meno la sua insofferenza, non si tratta tanto di un problema di ambientamento con la squadra e con la città, ma di incompatibilità tattiche e forse anche caratteriali col tecnico Antonio Conte. Si fa quindi sempre più probabile l’ipotesi di un addio a gennaio e secondo “Sport Mediaset” potrebbe essere messa in piedi una trattativa col PSG per uno scambio con Paredes.