Eriksen: «Kjaer? Gioca nel club sbagliato! Imparato l’italiano, più facile»

Eriksen Inter-Parma (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Eriksen ha rilasciato una lunga intervista a TV2 SPORT in Danimarca. Il centrocampista dell’Inter, che nella sua prima valutazione si era espresso sull’ambientamento (vedi articolo), nella parte di stasera ha segnalato come sta anche imparando l’italiano. Con un maestro d’eccezione: Kjaer del Milan.

PERIODO DI CRESCITA – Da ormai due mesi l’esperienza di Christian Eriksen all’Inter è in costante ascesa. Il centrocampista segnala come ci sia stato anche un aiuto da un… rivale: «Sono stato molto con Simon Kjaer da quando sono arrivato in Italia. Ovviamente gioca nel club sbagliato, ma dopotutto è nella città giusta. Gioco da tanti anni con lui, mi trovo molto bene fuori dal campo e lo stesso vale per le nostre famiglie. Mi ha aiutato davvero tanto per abituarmi al calcio italiano. Di certo mi ha dato una mano per imparare qualcosa di italiano. Mi sono impegnato, ora capisco la maggior parte delle cose e parlo già qualche parola. Qui tutto si svolge in italiano o quasi: riuscire a capire le sedute tattiche e quello che vuole l’allenatore rende le cose molto più facili. Questo è certo. Poi non ho fatto uno studio così intenso, solo poche volte a settimana, con diversi stop complice la pandemia. Avrei potuto imparare più velocemente, ma ora va bene».

Fonte: sport.tv2.dk – Frederik Josephsen Kargo, Jesper Amter