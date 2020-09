Eriksen: “Inter, voglio giocare il più possibile! Tutti iniziano da zero, poi…”

Condividi questo articolo

Christian Eriksen Ludogorets-Inter

Intervistato dal ritiro della nazionale della Danimarca, Christian Eriksen, centrocampista dell’Inter, ha parlato del suo inizio nella formazione nerazzurro

RIPARTENZA – Queste le parole di Christian Eriksen, centrocampista dell’Inter, sulla nuova stagione con la squadra nerazzurra. «Certo, spero di tornare e tutti iniziano da zero. Voglio giocare il più possibile. Ora c’è stata un po’ di vacanza, quindi la Nazionale, e non ho davvero indicazioni su come andrà nel club quando tornerò. Certo, spero di tornare e tutti iniziano da zero. Poi bisogna vedere cosa pensa l’allenatore (Antonio Conte, ndr)».

PASSAGGIO – Eriksen sul trasferimento dal Tottenham alla squadra nerazzurra, dove non ha giocato molto. «È qualcosa di nuovo, ma poi devi elaborare e poi guardare indietro e vedere se era giusto o sbagliato. Devi prenderla come viene. Certo, sono stato portato in Italia per giocare il più possibile, sembra. Anche più di quanto abbia fatto, pero ‘alla fine è l’allenatore che decide’. Sento di aver fatto la mia parte, dice Christian Eriksen. Finora, la sfida più grande è stata abituarsi in un nuovo paese e un nuovo ambiente. In complesso sono stati di sette mesi speciali. Penso di essere contento di essere passato lì. E sono ancora felice di essere lì».

SERIE A – Eriksen sul calcio italiano. «Non lo so, ma ora ci sono stato solo per sei mesi. E sono stato in Inghilterra per più di sei anni, quindi era qualcosa a cui mi ero abituato completamente. Devo fare lo stesso in Italia. Ora ho avuto un periodo di ambientamento, spero e credo, e poi è a tutto gas quando inizia la stagione».

Fonte: dr.dk