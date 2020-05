Eriksen: “Inter miglior club di Serie A! Ecco dove voglio giocare. Resto”

Eriksen si è intrattenuto a lungo su Instagram in un Q&A sulla pagina Dr Sporten. Il centrocampista danese conferma la sua propensione a giocare palla al piede e essere nel vivo del gioco. Di seguito le sue dichiarazioni tra Inter e Tottenham

PRESENTE E FUTURO – Christian Eriksen tra calcio e vita quotidiana: «Vivo quotidianamente a Milano ora quindi se se siete fortunati un giorno passeggiando per Milano potreste forse trovarmi per strada. Come valuti l’esperienza inglese? L’ho amata in ogni minuto. Idoli da bambino? Totti e Laudrup. Giocare alle spalle di Lukaku e Lautaro Martinez? Io preferisco giocare dove c’è la palla – dice Eriksen -. Quali sono le differenze tra Premier League e Serie A? Difficile. Non ho ancora giocato tanto in Italia, sarò più preciso. Il miglior club di Serie A? Inter! Cibo alla griglia o pasta a Milano? Ahaha è difficile! Barbecue lunedì e anche la pasta il martedì. Partita preferita in carriera? Chelsea-Tottenham. L’Inter ha ripreso gli allenamenti? Non ancora».