Eriksen: “Inter, qui più chances di vincere del Tottenham! Juventus…”

Eriksen ha rilasciato a Sky Sport la sua prima intervista dopo l’esordio all’Inter, a seguito di quella del giorno dell’annuncio. Il centrocampista danese ex Tottenham, in un’anteprima mandata in onda su Sky Sport 24 (l’integrale durante la mattina), ha spiegato cosa chiede dalla seconda parte di stagione nella lotta con la Juventus.

PIUTTOSTO NETTO – Christian Eriksen non si tira indietro. Il centrocampista, appena preso dall’Inter, ha un obiettivo ben chiaro: «Vincere è anche uno dei motivi per cui sono qui. Ovviamente ci sono più chances di vincere rispetto a dove ero prima (il Tottenham, ndr). Perdere la finale di Champions League è stato un brutto giorno. Molto speciale essere lì ma anche una delusione, qualcosa che vorresti dimenticare. Ora sono qui per vincere e cominciare qualcosa di nuovo. L’ultima volta che ho vinto ero ancora all’Ajax, tanti anni fa. Spero di ricominciare qui».

IN LOTTA – Eriksen non nasconde la sua voglia: «Spero di vincere il titolo, credo che ci siano delle possibilità. Non voglio dire che è nelle nostre mani, ma noi dobbiamo pensare partita per partita. La Juventus ha vinto il titolo per molti anni e sa cosa fare. Noi dobbiamo avere continuità, rimanere senza perdere contatto per quanto possibile e poi vedere alla fine cosa succede. Il mio obiettivo personale è vincere qualcosa, sono venuto qui per vincere titoli. A metà stagione siamo ancora in tre competizioni molto importante, speriamo di alzare almeno un trofeo alla fine dell’anno. Sarebbe la ciliegina sulla torta».