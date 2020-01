Eriksen-Inter, pressing serrato col Tottenham: intenzioni chiare – Sky Sports

L’Inter starebbe accelerando per tentare di ottenere il cartellino del centrocampista Christian Eriksen dal Tottenham

ASSALTO – Secondo quanto riportato dal sito di Sky Sports, sarebbero in corso contatti continui tra la dirigenza dell’Inter e quella del Tottenham. In questo senso l’obiettivo del club nerazzurro sarebbe ben chiaro. La società meneghina avrebbe intenzione di regalare al più presto Christian Eriksen al tecnico Antonio Conte. L’accordo con gli Spurs non sarebbe ancora stato raggiunto. Questi tentativi inarrestabili però lascerebbero capire che l’Inter sarebbe determinata ad ottenere il cartellino del centrocampista danese nelle prossime settimane.