Eriksen: “Inter-Milan? Non temo nessuno! Lukaku? Conte lo ha aiutato”

Christian Eriksen si presenta ai nuovi tifosi dell’Inter (QUI la prima parte dell’intervista) e alla “Gazzetta dello Sport” continua parlando della sfida particolare in programma domenica sera, ovvero il Derby di Milano. Il centrocampista inoltre parla anche di Zlatan Ibrahimovic e di Cristiano Ronaldo, in riferimento anche alla lotta scudetto con la Juventus e alla cura di Antonio Conte nei confronti di Romelu Lukaku.

IBRAHIMOVIC E IL DERBY – Christian Eriksen domenica potrebbe giocare il suo primo Inter-Milan da protagonista e non più da spettatore, il calciatore parla dei rossoneri e in particolare di Zlatan Ibrahimovic, che come lui ha giocato all’Ajax: «In passato ho visto qualcosa in tv, ma ora giocherò e sarà molto diverso. Rispetto a Londra mi aspetto un’atmosfera diversa: qui c’è tutto lo stadio che canta, ci sarà tanto rumore, sarà bellissimo. Zlatan Ibrahimovic? John Steen Olsen (che ha scoperto entrambi, ndr) mi ha raccontato tante storie di Zlatan all’Ajax. Siamo diversi, lui sarà più abituato a questo tipo di partite, io sono al debutto. Chi temo del Milan? Il mio amico Kjaer, ho parlato con lui tante volte! No, non temo nessuno. Siamo in una posizione di classifica migliore, nei derby può accadere di tutto ma non mi importa chi di loro sarà in campo. Gol nel derby come Sneijder? Veniamo tutti e due dall’Ajax, se vinco anch’io il Triplete magari sì… Sneijder ha fatto cose enormi, è un grande giocatore. Ma io sono Eriksen. Provino con il Milan? Sì, volai da Odense a Milanello, per due giorni. Provai con la Primavera. Tornando, dentro di me pensavo “vado o non vado?”, l’Italia mi pareva troppo lontana da casa, ero legato alla famiglia. Ma poi non è mai arrivata una risposta a me, se la sono vista i due club».

RONALDO E LO SCUDETTO – Eriksen risponde anche a una domanda legata inevitabilmente allo scudetto e a Cristiano Ronaldo: «Scudetto? Perché è solo una questione di punti, siamo lì… La Juve vince da tanto tempo, noi vogliamo cambiare le cose. E io sono qui per questo. La costanza nella vittoria è un fattore, la Juve ce l’ha. Vediamo alla fine. E poi c’è anche la Lazio con noi. Cristiano Ronaldo È speciale, impressionante. In Italia non ha abbassato il suo rendimento, tutti noi ci chiediamo per lui e per Messi come sia possibile restare a questo livello per così tanto tempo. La loro costanza è incredibile. Peso della responsabilità? No, perché? Negli ultimi anni al Tottenham e anche con la Danimarca sono sempre stato il giocatore chiamato a mettersi le responsabilità più grosse sulle spalle. Sono abituato. E qui all’Inter non cambia nulla per me. Voglio essere il giocatore che fa la differenza, che segna, che crea. Servirà tempo, questo è ovvio, ma nel calcio non puoi aspettare troppo per diventare decisivo. Scudetto in italiano? Sì sì… scudetto! Lo staff di Conte parla italiano, io capisco abbastanza, le parole “tecniche” non sono troppo difficili. Ma è importante farlo ancora di più: per questo prenderò lezioni con tutta la famiglia».

SU LUKAKU – Il centrocampista danese parla del suo attuale compagno Romelu Lukaku, un giocatore ritrovato sotto la “cura” Antonio Conte: «Anche in Premier Romelu segnava tanto. Qui lo sta facendo ancor di più, pur avendo forse meno chance a partita. Credo che con Conte sia cambiato qualcosa, il tecnico l’ha aiutato. E spero vivamente che continui così. Anzi, che segni ancora di più…».

ACQUISTI PREMIER – Eriksen parla degli acquisti dell’Inter per quanto riguarda le ultime due sessioni di mercato, spiegando il perché della scelta, secondo lui, di acquistare dalla Premier League: «Perché ora quel campionato è quello che era la Serie A anni fa, in Inghilterra oggi ci sono i calciatori più forti, lì si gioca un calcio diverso rispetto a qualsiasi altro campionato. Ed è naturale che i club italiani per rinforzarsi guardino a quel torneo. Migliore squadra della competizione? Tutti pensavano che fosse il City. Ma quando vedi il Liverpool… wow, che spettacolo. Sanno sempre che cosa fare, giocano “facili”, sono straordinari, quello che stanno facendo è incredibile. Fanno paura, è bello vederli, sai che tanto vinceranno alla fine, penso che ognuno nel guardarli sia un po’ invidioso…».

CONTE E LE CRITICHE – Eriksen conclude parlando delle critiche, perché in Danimarca dicono che “soltanto Morten Olsen e suo padre Thomas hanno osato criticare Christian Eriksen”: «Anche altri mi hanno criticato. Conte lo farà? Eh, non ancora… Scherzi a parte, con Pochettino se qualcosa non andava lui trovava il modo di dirmelo. Nel 2018, a Copenaghen, venne a chiedermi cosa avrei voluto fare nel mio futuro. Lui stava firmando il rinnovo e voleva capire. Gli risposi che ero pronto ad andar via da Londra. Gli devo tanto, ha spinto il Tottenham oltre i limiti, portandoci in finale di Champions League. Il calcio? Adoro tutto, tranne perdere».

Fonte: Gazzetta dello Sport – Carlo Angioni e Davide Stoppini.