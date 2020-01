Eriksen-Inter, firma giunta e ufficialitÃ  a un passo! Danese verso la Pinetina

Eriksen-Inter, firma giunta e ufficialità a un passo! Danese verso la Pinetina

Christian Eriksen ha lasciato la sede dell’Inter: ora il centrocampista è atteso per il primo allenamento alla Pinetina, countdown per l’ufficialità

ERIKSEN-DAY – Firma arrivata per Christian Eriksen che ha messo la firma sul contratto che lo lega all’Inter. Così l’ormai ex centrocampista del Tottenham ha lasciato il quartier generale del club nerazzurro è si è diretto verso la Pinetina per il suo primo allenamento in nerazzurro. Attesa per l’ufficialità.