Eriksen-Inter ai dettagli: manca poco! E domani si chiude Giroud? – GdS

Condividi questo articolo

Eriksen e Giroud i prossimi colpi dell’Inter dopo Spinazzola (vedi articolo) e Young (vedi articolo)? Ecco il punto della “Gazzetta dello Sport” sulle mosse nerazzurre tra arrivi e partenze

CHI ENTRA, CHI ESCE – Come si legge sul sito del quotidiano, l’Inter è scatenata. Dopo aver definito le operazioni Leonardo Spinazzola e Ashley Young nella giornata di oggi, anche quella di domani promette scintille. Christian Eriksen è il grande obiettivo di questa sessione di mercato invernale. In questo senso, l’arrivo dell’agente a Milano ha certificato lo stato avanzato dell’operazione soprattutto dopo la missione del DS Piero Ausilio a Londra. L’offerta nerazzurra è salita a 15 milioni, la richiesta del Tottenham è di 20 ma è questione di dettagli. Si aspetta solo il definitivo sì degli inglesi. Sempre da Londra, occhio anche alle notizie in arrivo per Olivier Giroud. Domani può davvero essere il giorno giusto per chiudere. Una volta chiuse queste (altre) due operazioni, Beppe Marotta e Ausilio si dedicheranno alle partenze di Matias Vecino e Valentino Lazaro.

Fonte: Gazzetta.it – Vincenzo D’Angelo