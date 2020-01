Eriksen in sede all’Inter per la firma, annuncio...

Eriksen in sede all’Inter per la firma, annuncio ormai imminente

Condividi questo articolo

Secondo quanto riporta Pasquale Guarro Christian Eriksen è nella sede dell’Inter per firmare il suo nuovo contratto. Annuncio imminente.

FIRMA IN ARRIVO – Finalmente ci siamo. Eriksen è arrivato nella sede dell’Inter in viale della Liberazione per firmare il suo nuovo contratto. A breve sarà nerazzurro ufficialmente.