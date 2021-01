Eriksen, il PSG chiude la porta. A ora nessuna proposta, occhio in Premier

Eriksen Inter

Stando alle ultime notizie che arrivano da “Sky Sport”, al momento non ci sono offerte concrete per Christian Eriksen dell’Inter. Si chiude anche la pista PSG nonostante l’arrivo di Mauricio Pochettino. Occhio soprattutto alla Premier League.

NESSUNA PROPOSTA – Nonostante la decisione netta da parte dell’Inter di privarsi di Christian Eriksen, al momento mancano proposte concrete. Come riporta Luca Marchetti di “Sky Sport”: «Eriksen andrà via. Non si sono ancora concretizzate offerte, anche se ci sono diverse società interessate. Il suo addio è necessario sia per il giocatore che ha bisogno di andare a giocare e per l’Inter, per dare possibilità al danese di dimostrare le sue qualità in un ambiente a lui più congeniale. Ad oggi in Premier League è molto apprezzato. Possiamo escludere il PSG nonostante Pochettino, con tanto di contatto tra le società a spegnere del tutto questa pista. I nerazzurri sono disposti a lasciarlo partire anche in prestito».