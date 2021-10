Eriksen, futuro in Italia incerto. L’Inter non chiude all’addio: lo scenario – TS

Nell’edizione odierna del Tuttosport tiene banco la situazione relativa a Christian Eriksen. Secondo il quotidiano l’Inter non esclude l’addio del centrocampista danese

PARTENZA – Le strade dell’Inter e di Christian Eriksen potrebbero separarsi. Secondo quanto riferito dal Tuttosport, il centrocampista danese al momento si trova a Milano, in attesa di sottoporsi agli esami atti a capire se potrà essergli tolto l’impianto installato al cuore dopo quanto successo nel corso degli Europei. Operazione che il calciatore, però, secondo il quotidiano, non sembra molto convinto di fare. L’Inter, dal canto suo, è consapevole che, con il defibrillatore, il calciatore non può ottenere l’idoneità sportiva in Italia, ma potrebbe continuare l’attività agonistica all’estero. Se il danese quindi decidesse di voler continuare la carriera all’estero, l’Inter si accontenterebbe di un piccolo indennizzo o, addirittura, potrebbe decidere di lasciare il cartellino in mano allo stesso calciatore. Ciò si tradurrebbe in una minusvalenza: a gennaio, il cartellino di Eriksen, peserà a bilancio per circa 14 milioni.

Fonte: Tuttosport