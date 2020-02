Eriksen: “Estasi rimonta Inter. Punizione? Brozovic mi ha detto…”

Christian Eriksen, entrato nella ripresa del derby tra Inter e Milan vinto dai nerazzurri, ha parlato della vittoria nella stracittadina e della splendida punizione finita sulla traversa. Ecco le sue parole all’emittente danese TV2

ESTASI E TRAVERSA – Chistian Eriksen si gode la vittoria dell’Inter nel derby contro il Milan e racconta un aneddoto sulla punizione finita contro la traversa: «La punizione? Sapevo che sarei dovuto stare vicino alla palla e vedere se c’era da provare qualcosa di studiato in allenamento. Però loro erano molto arretrati e ho pensato: “Il Milan sta tutto chiuso dietro, ho l’occasione”. Marcelo Brozovic mi ha detto “Tira!” e io ho calciato. L’ho colpita come avrei dovuto, peccato non sia entrata perché sarebbe stato un sogno. Sarebbe stata la ciliegina sulla torta, dopo che già c’era stata l’estasi della rimonta. È stata una grande esperienza. Il primo tempo era stato molto negativo, ma c’è stata una grande reazione. Ovviamente è stato molto speciale, ma prendo tutto col sorriso perché alla fine è arrivata una grande vittoria». Il centrocampista danese è entrato sul 3-2 al posto di Alex Sanchez e ha giocato l’ultimo spezzone di partita alle spalle di Romelu Lukaku, incantando San Siro con la sua punizione.

Fonte: TV2.