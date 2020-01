Eriksen, esordio in Inter-Fiorentina? Paventi ottimista: “Per me Conte…”

Eriksen, esordio in Inter-Fiorentina? Paventi ottimista: “Per me...

Dopo l’ufficialità, i tifosi dell’Inter non vedono l’ora di vedere Eriksen in campo con la maglia nerazzurra. Ecco le ultime sul suo possibile impiego contro la Fiorentina domani in Coppa Italia

OTTIMISTA – Andrea Paventi, giornalista di “Sky Sport”, ha parlato del possibile utilizzo di Christian Eriksen in Coppa Italia: «Secondo me domani Conte convocherà Eriksen per la sfida contro la Fiorentina. Non so se dall’inizio o a partita in corso. Le ultime con il Tottenham le ha comunque giocate anche entrando dalla panchina. Oggi non ha forzato anche perchè si trattava di un allenamento di rifinitura. Domani mattina verrà comunicata la lista dei convocati, ma per me ci sarà anche perché il tecnico nerazzurro non ha tanti centrocampisti a disposizione».